Кафельников прокомментировал выход Медведева в полуфинал Australian Open

Российский теннисист, самый титулованный в истории страны Евгений Кафельников сказал, что выход в финал турнира «Большого шлема» — это уже событие и добавлять по этому поводу ему нечего.

«Все рады победе Медведева над Хуркачем. Тут добавить нечего. Выход в полуфинал Australian Open — это уже событие», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что, кроме Медведева, никому из российских теннисистов не удалось дойти выше, чем четвертьфинал. На старте турнира участие в нём принимали шесть теннисистов из России.

Напомним, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над польским спортсменом Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.