Калинская рассказала о проблеме с бедром, возникшей во время матча 1/4 финала AO

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 и рассказала о проблемах с бедром, из-за которых взяла медицинский тайм-аут во время игры в Мельбурне.

«В целом очень довольна своим выступлением. Впервые дошла до четвертьфинала, так что из турнира вынесу больше положительного, чем отрицательного.

Конечно, всё равно хотелось пройти дальше, сыграть в полуфинале, но это игра. В конце первого сета почувствовала что-то в сгибающей мышце бедра. Может, просто болит от перенагрузки. Посмотрим, как будет завтра утром. Надеюсь, ничего серьёзного», — сказала Калинская на пресс-конференции.

В полуфинале Australian Open Циньвэнь сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.