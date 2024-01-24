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Зверев обыграл Алькараса и вышел в 1/2 финала АО

Зверев обыграл Алькараса и вышел в 1/2 финала АО
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 и сыграет в полуфинале с Даниилом Медведевым.

Матч продолжался 3 часа и 6 минут. Третий сет был сыгран с тай-брейком, это единственный сет, в котором победа осталась за Алькарасом. Испанец допустил две двойные ошибки и реализовал всего два брейк-поинта из пяти. Зверев совершил семь подач навылет.

Испанский теннисист проиграл два первых сета. По статистике в его карьере, ему ни разу не удавалось отыграться с такого счёта, в том числе и со своим нынешним соперником Александром Зверевым.

Напомним, что сегодня в пятисетовике Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши и также стал полуфиналистом турнира Ausstralian Open-2024.

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 14:15 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 2 6
1 		3 7 7 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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