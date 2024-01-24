Зверев обыграл Алькараса и вышел в 1/2 финала АО

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 и сыграет в полуфинале с Даниилом Медведевым.

Матч продолжался 3 часа и 6 минут. Третий сет был сыгран с тай-брейком, это единственный сет, в котором победа осталась за Алькарасом. Испанец допустил две двойные ошибки и реализовал всего два брейк-поинта из пяти. Зверев совершил семь подач навылет.

Испанский теннисист проиграл два первых сета. По статистике в его карьере, ему ни разу не удавалось отыграться с такого счёта, в том числе и со своим нынешним соперником Александром Зверевым.

Напомним, что сегодня в пятисетовике Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши и также стал полуфиналистом турнира Ausstralian Open-2024.