Как Медведев сыграет в полуфинале Australian Open — 2024 со Зверевым?

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поборется с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде, шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В четвертьфинальном раунде Медведев в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (9), а Зверев — в четырёх испанца Карлоса Алькараса (2).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как Даниил Медведев сыграет в полуфинале Australian Open – 2024 с Александром Зверевым?»

Удивительно, но за насыщенную историю встреч (18 поединков) Медведев и Зверев ни разу не пересекались на турнирах «Большого шлема». Даниил ведёт в данной серии со счётом 11-7. Интересно, что в прошлом сезоне россиянин одержал победу в пяти из шести матчей с немцем.