Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наумко считает, что полуфинал со Зверевым не сыграет на руку Медведеву

Наумко считает, что полуфинал со Зверевым не сыграет на руку Медведеву
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер по теннису Татьяна Наумко считает, что противостояние с Александром Зверевым не сыграет на руку Даниилу Медведеву, потому что матч с земляком будет сложнее.

«Со своими всегда играть сложнее. Пусть Зверев и записан немцем, но школа-то у них с Медведевым одна, наша. К тому же у Саши есть, что называется, зуб на турниры „Большого шлема“. Прежде он приезжал на „мэйджоры“ не слишком заряженным на победу. Однако после травмы он психологически преобразился. Очевидно, в этот период, когда Зверев не мог выходить на корт и тренироваться, у него произошла переоценка ценностей» — приводит словм Наумко GoTennis.

Напомним, что в Зверев получал травму из-за которой не тренировался и не выступал около года. Как говорил сам спортсмен, год без тенниса дался ему очень тяжело, ведь он любит его всем сердцем.

Материалы по теме
Зверев сразится с Медведевым за финал Australian Open. Немец сумел дожать Алькараса
Зверев сразится с Медведевым за финал Australian Open. Немец сумел дожать Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android