Наумко считает, что полуфинал со Зверевым не сыграет на руку Медведеву

Заслуженный тренер по теннису Татьяна Наумко считает, что противостояние с Александром Зверевым не сыграет на руку Даниилу Медведеву, потому что матч с земляком будет сложнее.

«Со своими всегда играть сложнее. Пусть Зверев и записан немцем, но школа-то у них с Медведевым одна, наша. К тому же у Саши есть, что называется, зуб на турниры „Большого шлема“. Прежде он приезжал на „мэйджоры“ не слишком заряженным на победу. Однако после травмы он психологически преобразился. Очевидно, в этот период, когда Зверев не мог выходить на корт и тренироваться, у него произошла переоценка ценностей» — приводит словм Наумко GoTennis.

Напомним, что в Зверев получал травму из-за которой не тренировался и не выступал около года. Как говорил сам спортсмен, год без тенниса дался ему очень тяжело, ведь он любит его всем сердцем.