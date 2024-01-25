«С ассистентом тренера». Анастасия Потапова опубликовала милое фото со своей собакой

27-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала в социальных сетях забавное фото с тренировки. В кадр, помимо Потаповой, попала её собака.

«Снова со своим ассистентом тренера», — подписала фото Потапова, добавив эмодзи «смех до слёз», «медвежонок» и «сердце».

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Напомним, Потапова провалила выступление на текущем Открытом чемпионате Австралии – 2024. В матче первого круга Анастасия уступила 109-й ракетке мира представительнице Словении Кае Юван со счётом 1:6, 4:6.

22-летняя Анастасия Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.