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Все теннисистки из топ-10 рейтинга заявились на февральский турнир WTA-1000 в Дубае

Все теннисистки из топ-10 рейтинга заявились на февральский турнир WTA-1000 в Дубае
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Стало известно, кто выступит на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 18 по 24 февраля. Журналист Михал Самульски опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) предварительный список участников.

Заявку возглавит первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Также на турнире сыграют остальные представительницы топ-10 рейтинга WTA: Арина Соболенко (Беларусь, 2), Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Кори Гауфф (США, 4), Джессика Пегула (США, 5), Онс Жабер (Тунис, 6), Маркета Вондроушова (Чехия, 7), Мария Саккари (Греция, 8), Каролина Мухова (Чехия, 9), Елена Остапенко (Латвия, 10).

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