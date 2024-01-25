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Сафиуллин, Зверев, Циципас и Руне выступят на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе

Сафиуллин, Зверев, Циципас и Руне выступят на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе
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Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), который пройдёт с 19 по 24 февраля.

Заявку возглавил шестая ракетка мира Александр Зверев (Германия). Кроме того, на турнире выступят грек Стефанос Циципас (7), датчанин Хольгер Руне (8), австралиец Алекс де Минор (10) и норвежец Каспер Рууд (11).

Отдельно отметим, что российский теннисист Роман Сафиуллин (36) также планирует принять участие в турнире.

Сообщается, что уайлд-кард от организаторов получат Диего Шварцман (Аргентина), Эрнесто Эскобедо (Мексика), Родриго Пачеко Мендес (Мексика).

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

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