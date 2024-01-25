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Соболенко обыграла соперницу с самым высоким рейтингом в карьере на ТБШ

Соболенко обыграла соперницу с самым высоким рейтингом в карьере на ТБШ
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Таким образом, белоруска одержала победу над соперницей с самым высоким рейтингом в карьере на турнирах «Большого шлема».

Ранее самой высокорейтинговой теннисисткой, которую Соболенко обыгрывала на мэйджорах, была представительница Чехии Петра Квитова. Это произошло на Открытом чемпионате США в 2018 году. Тогда Квитова занимала пятое место в мировом рейтинге.

В финале Australian Open — 2024 Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований.

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