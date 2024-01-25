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Арина Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024

Арина Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024
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В финале Australian Open — 2024 в женском одиночном разряде сыграют Арина Соболенко (Беларусь, 2) и Чжэн Циньвэнь (Китай, 15).

В матче 1/2 финала вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей США Кори Гауфф. Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусской спортсменки.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:45 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Во втором полуфинале 15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской. Встреча продлилась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу китайской спортсменки.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:55 МСК
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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