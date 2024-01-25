Арина Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024

В финале Australian Open — 2024 в женском одиночном разряде сыграют Арина Соболенко (Беларусь, 2) и Чжэн Циньвэнь (Китай, 15).

В матче 1/2 финала вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей США Кори Гауфф. Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусской спортсменки.

Во втором полуфинале 15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской. Встреча продлилась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу китайской спортсменки.