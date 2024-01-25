Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: когда финал AO-2024, во сколько начало матча

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Китая Чжэн Циньвэнь (15-я в рейтинге WTA) встретятся в финале женского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024. Матч состоится 27 января на арене Рода Лэйвера в Мельбурне. Начало игры запланировано на 11:30 мск.

Соболенко в полуфинале Australian Open — 2024 обыграла четвёртую ракетку мира Кори Гауфф. Белорусская спортсменка является действующей чемпионкой соревнований. Циньвэнь в 1/2 финала соревнований в Мельбурне обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (93-я в рейтинге WTA).

Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. В заключительный день соревнований состоится финал в мужском одиночном разряде.