Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 25 января

Сегодня, 24 января, завершился 12-й игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин, по итогам которого определились финалистки соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Полуфинальный раунд. Женщины. Результаты:

Арина Соболенко (Беларусь, 2, действующая чемпионка) – Кори Гауфф (США, 4) – 7:6 (7:2), 6:4.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) – Даяна Ястремская (Украина, Q) – 6:4, 6:4.

Отметим, что для Циньвэнь этот финал Australian Open — 2024 станет дебютным на турнирах «Большого шлема». Чжэн стала первым представителем Китая в финалах мэйджорах после знаменитой Ли На (двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, в финалах ТБШ играла четыре раза, причём три раза — в Мельбурне).