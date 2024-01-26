Джокович впервые с матча против Сафина выиграл за два сета три гейма или менее

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Второй сет матча завершился победой Синнера со счётом 6:2. Первый сет также окончился победой итальянца — 6:1.

Таким образом, Новак Джокович во второй раз в своей карьере выиграл не более трёх геймов в первых двух сетах матча на турнире «Большого шлема». Последний раз это произошло в 2005 году во встрече с российским теннисистом Маратом Сафиным на Открытом чемпионате Австралии, тогда Джоковичу удалось выиграть два гейма.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.