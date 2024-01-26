Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — первый теннисист, выигравший сет в матче с Синнером на AO-2024

Джокович — первый теннисист, выигравший сет в матче с Синнером на AO-2024
Комментарии

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем сете матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянским спортсменом Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP). Таким образом, серб стал первым теннисистом, взявшим сет в матче с Синнером на Australian Open — 2024. Прежде Синнер не отдал ни одного сета соперникам на этом турнире и выиграл 17 сетов подряд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		2 7 8 2
6 		6 6 6 4
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу сербского теннисиста. Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится в Мельбурне с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.

Материалы по теме
Джокович отыграл матчбол, сет и но уступает 1:2 на AO! Медведев готовится к матчу. LIVE!
Live
Джокович отыграл матчбол, сет и но уступает 1:2 на AO! Медведев готовится к матчу. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android