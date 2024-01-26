Джокович — первый теннисист, выигравший сет в матче с Синнером на AO-2024

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем сете матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянским спортсменом Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP). Таким образом, серб стал первым теннисистом, взявшим сет в матче с Синнером на Australian Open — 2024. Прежде Синнер не отдал ни одного сета соперникам на этом турнире и выиграл 17 сетов подряд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.

Напомним, счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу сербского теннисиста. Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится в Мельбурне с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.