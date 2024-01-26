Джокович — первый теннисист, выигравший сет в матче с Синнером на AO-2024
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем сете матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянским спортсменом Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP). Таким образом, серб стал первым теннисистом, взявшим сет в матче с Синнером на Australian Open — 2024. Прежде Синнер не отдал ни одного сета соперникам на этом турнире и выиграл 17 сетов подряд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.
Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|7 8
|2
|
|6
|6 6
|4
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Напомним, счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу сербского теннисиста. Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится в Мельбурне с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.
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