«Медведев снова устраивает шоу». Зверев — о запросе видеоповтора в матче AO

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство в связи с запросом россиянина Даниила Медведева на видеоповтор игрового момента в четвёртом сете матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Медведев попросил судью пересмотреть эпизод, чтобы удостовериться, попал мяч в площадку после удара Зверева или нет. После этого Зверев обратился к судье и сказал: «Он знает, что мяч был на линии. Он снова устраивает шоу».

Сейчас в матче Медведева и Зверева идёт пятый сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2024.

Победитель этого противостояния сыграет в финале Australian Open с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.