Медведев выиграл все три полуфинала Australian Open, в которых принимал участие

Сегодня, 26 января, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 одолел немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

Таким образом, россиянин выиграл все три полуфинала Australian Open, в которых принимал участие. В 2021 году Медведев на этой стадии турнира всухую одолел грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5). В 2022 году российский теннисист оказался сильнее того же Циципаса (7:6, 4:6, 6:4, 6:1).

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии состоится в ближайшее воскресенье, 28 января. Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.