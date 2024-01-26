Камельзон: уникальная победа Медведева над Зверевым — откуда столько нервов у Дани?

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Уникальные впечатления от матча Медведева и Зверева. Разбирать эту игру можно до завтрашнего утра. Кроме похвалы и поздравлений, не могу ничего сказать. Зверев тоже здорово играл, рядом сидел его отец, который был чемпионом СССР, — школа одна.

Даня сыграл уже три пятисетовых матча на этом турнире. Не понимаю, откуда у него столько здоровья и нервов. Он затягивает соперников в своём стиле, а потом вытаскивает игры. Это уникальный матч!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.