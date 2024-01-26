Эмоциональная реакция тренера Медведева на невероятную победу россиянина

Сегодня, 26 января, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 одолел немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

Тренер российского спортсмена Жиль Сервара эмоционально отреагировал на успех своего подопечного.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии состоится в ближайшее воскресенье, 28 января. Медведев встретится с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который сегодня оказался сильнее первой ракетки мира Новака Джоковича после четырёх проведённых сетов (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).