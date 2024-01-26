«Невероятный камбэк!» Португальский журналист — о победе Медведева над Зверевым

Известный португальский журналист Жозе Моргадо отреагировал на победу третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над немецким спортсменом Александром Зверевым (шестой в рейтинге ATP) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина.

«Медведев вернулся после проигрыша в двух сетах во второй раз на этом турнире и победил Зверева за 4 часа 20 минут. Третий финал за четыре года на Australian Open. Шестой финал ТБШ в карьере. Невероятный камбэк!» — написал Моргадо на своей странице в соцсетях.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.