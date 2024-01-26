Медведев стал 13-м в истории теннисистом, выходившим в финал AO три или более раза

Сегодня, 26 января, российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, в пяти сетах обыграв немца Александра Зверева. Для россиянина это третий в карьере выход в финал австралийского «Шлема», он стал 13-м теннисистом в истории, которому удалось пробиться в финал турнира три или более раза.

Отметим, что из действующих игроков Медведев по этому показателю четвёртый: больше, чем он, в финал Australian Open выходили серб Новак Джокович (11 раз), испанец Рафаэль Надаль (шесть раз) и британец Энди Маррей (пять раз).

Также Даниил Медведев стал 19-м теннисистом в истории, который выходил в шесть или более финалов на турнирах «Большого шлема», и четвёртым по этому показателю среди действующих игроков: в этой статистике россиянина также превосходят Новак Джокович (37 раз), Рафаэль Надаль (30 раз) и Энди Маррей (11 раз).