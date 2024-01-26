«Иногда надо выбирать». Тренер Медведева высказался о подготовке Даниила к Australian Open

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, высказался о подготовке спортсмена к Открытому чемпионату Австралии — 2024, ответив на вопрос, насколько правильным было решение не играть турниры до Australian Open. Напомним, Медведев вышел в финал турнира, в котором сыграет с итальянцем Янником Синнером 28 января.

«Хороший вопрос. Посмотрим. Сегодня это хорошее решение, но посмотрим, будет ли оно хорошим в воскресенье. Думаю, если бы он провёл несколько матчей до турнира, то мог бы получше начать турнир. Такое у меня ощущение. Поговорим об этом после турнира.

Но иногда надо выбирать. Если пораньше приезжать в Австралию, значит, никакого отпуска, а отпуск нужен, чтобы обрести свежесть. Так что в каком-то плане это может быть не лучшим решением, а в другом плане – лучшим. И надо выбирать.

Поражение в финале АО два года назад – самое тяжёлое в карьере? За него говорить не могу, а для меня это было не худшее поражение, не самое тяжёлое. Да, оно самое тяжёлое, потому что это финал «Большого шлема», а он вёл 2:0 по сетам и с брейком в третьем сете. Но если понимаешь теннис и смотришь на этот матч, то знаешь, что был близок, но на самом деле очень далеко», — сказал Сервара на послематчевой пресс-конференции.