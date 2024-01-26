Тренер Медведева: надеюсь, что первый финал немного зажмёт Синнера

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне, в котором россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером 28 января.

«Ранее Медведев играл финалы против легенд, а теперь у него уже больше опыта в финалах, чем у соперника? Хотелось бы, чтобы это стало решающим фактором, потому что Янник показывает потрясающий теннис. Он сегодня это доказал. Даниил играл против него в конце прошлого года, и это были тяжёлые матчи.

Это будет очень тяжёлый матч. Очень надеюсь, что первый финал немного его зажмёт, что он будет играть не так хорошо, даст нам возможность использовать шанс сыграть не против Джоковича или Надаля. Но в то же время перед ним тоже потрясающий игрок», — сказал Сервара на послематчевой пресс-конференции.