Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева: надеюсь, что первый финал немного зажмёт Синнера

Тренер Медведева: надеюсь, что первый финал немного зажмёт Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне, в котором россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером 28 января.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Ранее Медведев играл финалы против легенд, а теперь у него уже больше опыта в финалах, чем у соперника? Хотелось бы, чтобы это стало решающим фактором, потому что Янник показывает потрясающий теннис. Он сегодня это доказал. Даниил играл против него в конце прошлого года, и это были тяжёлые матчи.

Это будет очень тяжёлый матч. Очень надеюсь, что первый финал немного его зажмёт, что он будет играть не так хорошо, даст нам возможность использовать шанс сыграть не против Джоковича или Надаля. Но в то же время перед ним тоже потрясающий игрок», — сказал Сервара на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Медведев стал 4-м теннисистом в истории, выигравшим полуфинал АО, уступая 0:2 по сетам
Опрос
Как Даниил Медведев сыграет в финале АО-2024 с Янником Синнером?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android