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Медведев стал 4-м теннисистом в истории, выигравшим полуфинал АО, уступая 0:2 по сетам

Медведев стал 4-м теннисистом в истории, выигравшим полуфинал АО, уступая 0:2 по сетам
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртым игроком в Открытой эре, кому удалось выиграть полуфинальный матч на Australian Open, уступив первые два сета.

Ранее это удавалось лишь трём теннисистам.

  • На Australian Open — 1984 южноафриканец Кевин Каррен переиграл Бена Тестермана (2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4).
  • На Australian Open — 2001 француз Арно Клеман сломил сопротивление Себастьяна Грожана (5:7, 2:6, 7:6 (7:4), 7:5, 6:2).
  • На Australian Open — 2006 киприот Маркос Багдатис одолел Давида Налбандяна (3:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4).

Напомним, сегодня, 26 января, полуфинальная встреча на Открытом чемпионате Австралии между Зверевым и Медведевым завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина.

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