Александр Зверев упустил преимущество в два сета лишь во второй раз в карьере

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уступил россиянину Даниил Медведеву (3) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 3:6. Это лишь второй раз, когда немец проиграл матч, ведя 2:0 по сетам.

Ранее только австрийцу Доминику Тиму удалось обыграть Зверева, уступив первые две партии. Это произошло в финале US Open — 2020 (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6)).

Остальные 56 матчей, в которых Зверев обеспечивал себе преимущество в два сета, заканчивались итоговой победой немца.