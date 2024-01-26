Медведев — о выкрике «карма» после победы: нет-нет-нет, я говорил совсем не это

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал журналистам, что кричал команде после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024.

— После матча вы повернулись к своей команде и, как показалось, прокричали слово «карма». О чём это вы?

Медведев: Нет-нет-нет, я говорил совсем не это. Я старался не заходить в «Твиттер», но зашёл, и все об этом писали. Подумал – боже мой.

Как будто пытаешься задеть кого-то, а затем кто-то задевает тебя в ответ, и ты задеваешь кого-то. У меня были такие моменты, наверное, чаще всего с Циципасом, и хоть с ним мы не друзья, но, кажется, мы уважаем друг друга больше, чем раньше.

Тут то же самое. Это касалось моей команды. Кое-что о психологии. К карме это никакого отношения не имеет. Я бы не стал так поступать, — сказал Медведев на пресс-конференции.

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Напомним, ранее Зверев в интервью для сериала Break Point от Netflix заявил: «Медведев — один из лучших игроков в мире, поэтому полезно не играть с ним на ранней стадии. Но в то же время я верю в карму. Я верю, что если кому-то желать плохого, то плохое и произойдёт». Отметим, что эти слова были сказаны после поражения Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 от бразильца Тьяго Сейбота Уайлда.