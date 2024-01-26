Собкин — о Соболенко: это уже не та Арина, которая в каждом розыгрыше лупит со всей дури

Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил шансы второй ракетки мира Арины Соболенко в предстоящем финале Australian Open, в котором белорусская теннисистка сыграет с 15-й ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

«Я бы сказал так: она повзрослела. Это уже не та прежняя Арина, которая в каждом розыгрыше лупила со всей дури по мячу. Её на сто процентов можно считать фаворитом предстоящего в субботу решающего матча. Но и здесь я могу повторить то, что сказал о мужском финале: это будет отдельная история. Китаянка — цепкая и неприятная соперница. Арина — фаворит, но это не даёт ей стопроцентной гарантии выигрыша», — приводит слова Собкина портал GoTennis.

Напомним, финальный матч состоится завтра, 27 января, на арене Рода Лэйвера в Мельбурне. Начало игры запланировано на 11:30 мск.