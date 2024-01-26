Стабильность Соболенко против дерзости Циньвэнь. Кто победит в финале Australian Open?

Арина Соболенко уже в шаге от защиты прошлогоднего титула на Australian Open. Как и в 2023-м, белоруска весьма уверенно дошла до финала, не проиграв по пути ни одной партии и проведя лишь один тай-брейк – причём оба раза он пришёлся на первый сет полуфинального поединка. Тогда Арине на этой стадии противостояла Магда Линетт, а на этот раз соперница там была куда более серьёзная – Кори Гауфф, победившая Соболенко в финале US Open – 2023. Но сопротивление американки тоже удалось сломить в двух сетах, а во всех предыдущих раундах Соболенко и вовсе брала верх без каких-либо проблем. Напомним, год назад в финале белоруска в трёх сетах победила выступающую за Казахстан Елену Рыбакину, уступив первую партию.

«Эмоционально буду готова биться, не психовать»

Сама Арина, кстати, психологически настраивает себя так, чтобы не зацикливаться именно на защите чемпионства.

«Конечно, это тяжело, но в худшем случае ты проиграешь, и на следующий год будет нечего защищать (улыбается). Не скажу, что я игнорирую давление — просто смещаю фокус, и пока что это работает. Остался ещё один матч, и я сделаю всё возможное. Эмоционально я буду готова биться, не психовать. Когда для тебя это первый финал, у тебя много эмоций, ты можешь слишком торопиться. А когда третий, думаешь — ладно, это финал, это нормально. Просто ещё один матч. Абстрагируешься от остального и фокусируешься только на своей игре, вот и всё.

Да, я вполне спокойна. Я действующая чемпионка, и худшее, что может случиться — проиграю матч, тогда в следующем году надо будет меньше очков защищать. Вот и всё. Это помогает мне сохранять концентрацию и стараться как можно лучше играть в каждом матче, не думая о защите чего бы то ни было», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко идёт за повторением достижения Азаренко

Отметим, что Арина может стать четвёртой теннисисткой, которая выиграет Australian Open два раза подряд в XXI веке. Ранее это удавалось Дженнифер Каприати (2001, 2002), Серене Уильямс (2009, 2010) и Виктории Азаренко (2012, 2013) – так что через 11 лет у Соболенко есть шанс повторить достижение знаменитой соотечественницы. Если же брать несколько финалов подряд, то такой результат в нынешнем веке был ещё у Мартины Хингис (2000-2002, ни одного титула), Марии Шараповой (2007-2008, победа в 2008-м), Ли На (2013-2014, титул в 2014-м) и ещё раз у Серены (2015-2017, победа в 2016-м).

Вообще, Соболенко сейчас демонстрирует потрясающую стабильность на «Шлемах», какой нет даже у первой ракетки мира, польки Иги Свёнтек. Арина уже шесть раз подряд дошла как минимум до полуфинала, начав эту серию с US Open – 2022, где она уступила на этой стадии как раз Свёнтек. Дальше были титул в Австралии, полуфинал в Париже с драматичным поражением от Каролины Муховой, полуфинал Уимблдона с трёхсетовым проигрышем Онс Жабер, финал в Нью-Йорке с поражением от Кори Гауфф (тоже в трёх партиях) и вот теперь как минимум финал Australian Open – 2024. Потенциально серия могла бы быть на один мэйджор длиннее, но на Уимблдон-2022 Соболенко, как и всех игроков из Беларуси и России, не пустили. Перед этим она проиграла Камиле Джорджи в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2022.

Яркий дебют Циньвэнь на «Ролан Гаррос»

Если Арина уже давно в туре и уже несколько лет выступает на топ-уровне (второй ракеткой мира она стала ещё в 2021 году), то Чжэн Циньвэнь, которая младше её на четыре с лишним года, только прорывается на вершину. По итогам этого Australian Open 21-летняя Циньвэнь дебютирует в топ-10 – на шестой либо седьмой строчке, в зависимости от результата финала. Кстати, Соболенко сейчас в любом случае не вернёт себе звание первой ракетки мира, поскольку не может добавить здесь ни одного очка из-за защиты титула, а у Свёнтек есть приличный отрыв.

Китаянка впервые сыграла на турнире «Большого шлема» в 2022-м, и это был как раз Australian Open. Её лучшим мэйджором в том году стал «Ролан Гаррос», где Чжэн дошла до 1/8 финала и взяла первый сет на тай-брейке у Свёнтек, но дальше выиграла всего два гейма. Неудачу во второй и третьей партиях Циньвэнь объяснила менструальными спазмами – но, между прочим, стала единственной теннисисткой на турнире, выигравшей у Иги сет. Сезон Циньвэнь закончила 25-й ракеткой мира, что позволило ей попасть в посев на крупных соревнованиях, включая «Шлемы».

Уход Фиссетта к Осаке и возвращение к бывшему тренеру

После «Ролан Гаррос» 2023 года, где китаянка вылетела во втором круге, она рассталась с тренировавшим её испанцем Пере Рибой (бывшим теннисистом топ-100) и начала работу с Вимом Фиссеттом – бельгиец освободился в связи с паузой в карьере Наоми Осаки, которая ушла в декрет. Опытный тренер помог ей дойти до четвертьфинала US Open, где Чжэн остановила как раз Арина Соболенко (6:1, 6:4). Пока что это единственная очная встреча девушек в туре, так что про их личные встречи толком ничего не расскажешь. Про сотрудничество с Фиссеттом, кстати, тоже много не рассказать, поскольку вскоре после Открытого чемпионата США Вим разорвал контракт и вернулся к Осаке. «Он нарушил контракт, это аморально. Он сделал такой выбор, я его принимаю. Хотя это и принесло вред мне и моей семье. Не хочу больше говорить об этом человеке», – сказала тогда Циньвэнь.

В итоге в межсезонье Чжэн возобновила работу с Пере Рибой. Отметим, что испанец после ухода от неё не сидел без дела, а вошёл в тренерский штаб Кори Гауфф и помог американке завоевать титул на домашнем мэйджоре. Однако, судя по всему, они по каким-то причинам не сработались, потому что Риба покинул команду Гауфф, объяснив это невозможностью много путешествовать с ней по семейным обстоятельствам. Нередко подобная деликатная формулировка используется, чтобы скрыть истинную причину разрыва рабочих отношений. Конечно, бывает и такое, что тренер действительно не может путешествовать, но, когда через несколько месяцев он возвращается к Циньвэнь и спокойно летит с ней в Австралию, это выглядит несколько надуманным аргументом.

Кстати, сам Пере таким образом дошёл до финала двух «Шлемов» на харде подряд как тренер – хотя в теннисе такое считать не принято, в отличие от командных видов спорта. Отметим, что Чжэн в Австралии где-то повезло с сеткой, поскольку она не встретилась ни с одной сеяной соперницей, а наиболее высокий рейтинг был у Кэйти Бултер (55), с которой китаянка играла во втором круге. Напомним, в четвертьфинале Циньвэнь в трёх сетах победила россиянку Анну Калинскую, а в полуфинале выбила украинку Даяну Ястремскую, которая начала турнир аж с квалификации. Теперь ей предстоит сыграть с ещё одной теннисисткой из бывшей страны СССР. Посмотрим, поможет ли тут опыт Пере Рибы, при котором Кори Гауфф победила Арину Соболенко в титульном матче US Open. В любом случае китаянке, играющей в атакующем, где-то даже дерзком стиле, есть что противопоставить Соболенко на корте, чтобы как минимум сделать финал зрелищным.

Все матчи Арины Соболенко с Чжэн Циньвэнь Общий счёт – 1-0 в пользу Соболенко US Open – 2023, хард. Четвертьфинал 6:1, 6:4.

Встреча Соболенко и Циньвэнь пройдёт в субботу, 27 января. Начало – в 11:30 по московскому времени. За этим и другими матчами Australian Open – 2024 следите на «Чемпионате».