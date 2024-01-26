Беккер — о Джоковиче: обычно я не вижу его таким расслабленным после поражений

Шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира немецкий теннисист и тренер Борис Беккер прокомментировал поражение Новака Джоковича от Янника Синнера в полуфинале Australian Open — 2024.

«С точки зрения формы для него это был не лучший Australian Open. Почти во всех матчах у него были проблемы с формой. Он не мог найти ритм и подачу. А сегодня он просто столкнулся с более сильным соперником.

Это удивительно. Обычно я не вижу его таким расслабленным после поражений. Возможно, он понял, что сейчас находится не в форме и что он проиграл не из-за невезения, а потому, что другой игрок был сегодня лучше. Именно это и отличает чемпиона — он понимает, что сегодня был не его день», — приводит слова Беккера портал Tennis365.

Напомним, полуфинальная встреча между Джоковичем и Синнером завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.