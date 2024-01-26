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Хенмэн — о победе Медведева: Звереву будет тяжело переварить это поражение

Хенмэн — о победе Медведева: Звереву будет тяжело переварить это поражение
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн прокомментировал поражение Александра Зверева от Даниила Медведева в полуфинале Australian Open — 2024.

«Звереву будет тяжело переварить это поражение, ведь он был так близок к победе над соперником, с которым у него непростая история взаимоотношений. Думаю, Саша будет долго восстанавливаться после этого.

Единственный человек, которого всё устраивает — это Янник Синнер. Медведеву придётся выложиться на все сто, учитывая обстоятельства, и постараться как можно лучше восстановиться завтра. Но, как по мне, он выйдет на корт с существенным недостатком сил», — приводит слова Хенмэна портал Tennis365.

Напомним, сегодня, 26 января, полуфинальная встреча на Открытом чемпионате Австралии между Зверевым и Медведевым завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина.

Финал Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором за титул сразятся Даниил Медведев и Янник Синнер, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.

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