Юбэнкс: Синнер показывает, нужно упорно работать — и тогда может произойти что-то хорошее

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс, 35-я ракетка мира, рассказал о своём отношении к четвёртой ракетке из Италии Яннику Синнеру, финалисту Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Во-первых, Янник — один из самых приятных парней в раздевалке. Думаю, все остальные гордятся за него и рады его успехам на таком уровне.

Он в хороших отношениях со всеми игроками, со всеми общается… Неважно, с кем — с обслуживающим персоналом в раздевалке или другими теннисистами, которые желают ему удачи. Ещё мы знаем, что у него было несколько болезненных поражений в важных матчах. И видеть то, как он поднимается на вершину…

Хотя, конечно, впереди ещё матч… Но думаю, что он показывает всем остальным: надо продолжать упорно работать, не расстраиваться из-за неудач — и тогда может произойти что-то хорошее», — приводит слова Юбэнкса ESPN.