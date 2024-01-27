Макинрой — о поражении Джоковича: я был удивлён тем, насколько вялым он вышел на корт

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о победе итальянца Янника Синнера над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open — 2024.

«Когда же произойдёт смена караула? Мы всё ещё ждём этого. Джокович играл с Синнером, Алькарасом, и он справился с этой задачей. По его словам, эти игроки мотивировали его.

Когда я состязался с молодыми ребятами, такими как Сампрас и Агасси, они мотивировали меня лишь быстрее завершить карьеру, потому что те парни были слишком хороши. Так что я должен отдать Джоковичу должное. Однако я был поражён тем, насколько вялым он вышел на корт, и тем, что именно Синнер, казалось бы, будет двигаться на корте лучше, чем Джокович в матче из пяти сетов.

Я был очень впечатлён тем, что после нереализованного матчбола Янник не посыпался и смог довольно убедительно выиграть в четвёртой партии.

Думаю, главное, что он продемонстрировал в этом матче — это психологическая стойкость. Он был так близок к победе, уже чувствовал её вкус, и тут Джокович заводит толпу, и ты вынужден начинать всё сначала против парня, который выигрывал этот турнир 10 раз. И что теперь?

И он сразу же восстановился, как ни в чём не бывало, будто он выиграл этот тай-брейк. Повторюсь, я был очень впечатлён тем, что он так быстро взял себя в руки.

Я готов поставить все свои сбережения на то, что он не спал и смотрел матч [между Медведевым и Зверевым], чтобы увидеть, кто победит.

Он точно не ложился спать, а смотрел, с кем ему предстоит играть в финале», — приводит слова Макинроя портал Tennis 365.