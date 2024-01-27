Соболенко дурачилась, обнимала кубок и расписалась на лысине тренера. Фото финала AO-2024

27 января в Мельбурне состоялся женский финал первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с китаянкой Чжэн Циньвэнь и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Вторая ракетка мира Соболенко трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Чжэн шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта. Игра продлилась 1 час 17 минут.

Лучшие фото с матча Циньвэнь — Соболенко в финале Australian Open — в фотоподборке «Чемпионата».

Соболенко стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Год назад спортсменка также победила на Australian Open, в финале обыграв Елену Рыбакину из Казахстана.