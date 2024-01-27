Чжэн Циньвэнь: в матчах с Соболенко нельзя не использовать свои шансы

15-я ракетка мира, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Я медленно начала матч. Не показывала свой теннис. Думаю, ключевым моментом стало начало, я не смогла удержать свою подачу. Потом у меня был шанс сделать брейк при 40:0, но я не смогла это сделать. Такие небольшие моменты повлияли на матч. Если на таком уровне играть против Соболенко, если не использовать свои шансы, быстро упустишь матч. Она очень агрессивный игрок. Если упускаешь шанс, будет как сегодня. Больше нечего сказать по матчу. Мне кажется, я могла сыграть намного лучше.

Нервы были в порядке. Просто я медленно начала. Не использовала свой шанс. Но нервов не было. Просто Арина лучше других забирает ритм. В этом отличие. Когда играешь с ней, в первую очередь важно удержать свою подачу, потому что она сама очень хорошо подаёт. Но я не смогла этого сделать, особенно в начале, когда счёт был 0:2.

Да, она агрессивна, мне надо было лучше держаться за её мячи и в то же время играть так же агрессивно, как она. Сегодня я выступила не лучшим образом. Очень жаль, мне хотелось лучше показать себя.

Действительно тяжело убедить себя после этого поражения, что надо быть терпеливой и это долгий процесс. Возможно, мне надо больше работать над своим теннисом, ментальностью, над собой, чтобы уметь проходить через такие моменты.

Если проиграл, этому должна быть причина. Надо постараться понять, почему я проиграла, и вернуться сильнее в следующий раз.

Да, есть позитив в том, что уже играла за титул. Я становлюсь лучше шаг за шагом. Соболенко – один из самых тяжёлых соперников, с кем я встречалась. Надо работать над собой, чтобы в следующий раз справляться с такими ситуациями.

Чем могу гордиться? Было много тяжёлых матчей на пути к финалу, и у меня получалось держаться в трудные моменты, я старалась выиграть матч, даже если не показывала свой лучший теннис. Думаю, я смогу многое вынести из этого поражения. Надеюсь, в следующий раз я буду сильнее», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Напомним, в финале АО-2024 китаянка уступила Арине Соболенко со счётом 3:6, 2:6.