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Тренер Соболенко — о победе на AO: пошли разговоры, чтобы я сделал татуировку на голове

Тренер Соболенко — о победе на AO: пошли разговоры, чтобы я сделал татуировку на голове
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Джейсон Стейси, фитнес-тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, прокомментировал победу подопечной на Australian Open – 2024.

«Неплохо, неплохо. Всё только случилось, ещё не улеглось. Но, конечно, это круто. Для нас это тяжело. Мы тренеры, но во время матча и сразу после матча уже говорим о том, над чем надо ещё поработать. Это наша работа – всегда быть в поиске, как стать лучше.

Естественно, у меня на голове автограф! Дальше может стать ещё хуже. Теперь пошли разговоры о том, чтобы я сделал татуировку на голове. Ну, не знаю. Нет, нет. Пока нет. Мы на каждом турнире придумываем какую-то фишку. В дни матчей она расписывалась у меня на голове. Потом писала что-то на моём ухе. Сегодня написала моё имя – вдруг я потеряюсь. Помни своё имя.

Сказала, что в следующий раз напишет: «Пожалуйста, подписывайтесь на мою соцсеть». Посмотрим. Это всё по приколу», — сказал Стейси на пресс-конференции.

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