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Соболенко после победы на Australian Open оставила свой автограф на лысине тренера

Соболенко после победы на Australian Open оставила свой автограф на лысине тренера
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отметилась забавной выходкой после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Соболенко оставила свой автограф на лысине своего тренера по фитнесу Джейсона Стейси.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Напомним, в финале Australian Open Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Это самый лёгкий по счету решающий матч на AO с 2012 года, когда белоруска Виктория Азаренко разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:0.

Также важно отметить, что Соболенко стала лишь пятой теннисисткой в XXI веке, которой удалось завоевать титул победительницы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, не проиграв ни сета.

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