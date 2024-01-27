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Соболенко после победы на Australian Open оставила свой автограф на лысине тренера

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отметилась забавной выходкой после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Соболенко оставила свой автограф на лысине своего тренера по фитнесу Джейсона Стейси.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Напомним, в финале Australian Open Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Это самый лёгкий по счету решающий матч на AO с 2012 года, когда белоруска Виктория Азаренко разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:0.

Также важно отметить, что Соболенко стала лишь пятой теннисисткой в XXI веке, которой удалось завоевать титул победительницы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, не проиграв ни сета.