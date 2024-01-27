Циципас и Бадоса поздравили Соболенко с победой на Australian Open. Арина ответила

Сегодня, 27 января, белорусская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко стала победительницей турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Она обыграла китаянку и чемпионку двух турниров WTA Чжэн Циньвэнь в финальном матче со счётом 6:3, 6:2.

Состоящие в романтических отношениях теннисисты Паула Бадоса и Стефанос Циципас, которых называют «Цицидоса» из-за их парного аккаунта в социальных сетях, поздравили Соболенко с получением титула. Отметим, что Арина и Паула являются близкими подругами.

«Браво, чемпионка!», — написал Циципас.

«Арина, ты заслужила это! С победой!» — сказала Бадоса у себя в социальных сетях.

«Спасибо» и «Спасибо, детка!» — ответила им Арина.

Напомним, для Соболенко это второй титул в этом турнире. В прошлом году ей удалось обыграть казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.