«Ты полностью заслужила эту победу». Азаренко поздравила Соболенко с триумфом на АО

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

«Браво, Арина! Просто потрясающе! Поздравляю.

Ты полностью заслужила эту победу», — написала Азаренко на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 27 января, в финальном матче белорусская теннисистка переиграла Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 6:3, 6:2.