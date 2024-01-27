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«Ты полностью заслужила эту победу». Азаренко поздравила Соболенко с триумфом на АО

«Ты полностью заслужила эту победу». Азаренко поздравила Соболенко с триумфом на АО
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

«Браво, Арина! Просто потрясающе! Поздравляю.

Ты полностью заслужила эту победу», — написала Азаренко на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 27 января, в финальном матче белорусская теннисистка переиграла Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 6:3, 6:2.

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