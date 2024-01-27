Шевченко рассказал, чем отличается от других теннисистов

Казахстанский теннисист Александр Шевченко, который до 2024 года выступал за Россию, в интервью на You-Tube канале Федерации тенниса Казахстана, рассказал, чем, по его мнению, он отличается от других спортсменов. Спортсмен заявил, что проявляет себя агрессивно на корте.

«Я отличаюсь как раз тем, что другие игроки может в какой-то день устают, может не так замотивированы, а когда я выхожу на корт, я могу в прямом смысле разорвать за победу. Я стараюсь всегда победить, в любом виде спорта, будут это шахматы или что-то там придумать надо будет. При этом, если в плане игры брать, я очень агрессивный на корте. У меня быстрые удары, я хорошо подаю, хорошо принимаю. Есть, конечно, над чем работать, но я считаю, что выигрываю за счёт быстрого удара и агрессивности на корте» — рассказал Шевченко в интервью.

Напомним, что 48-ая ракетка мира недавно сообщил о смене спортивного гражданства.