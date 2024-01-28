Медведев — Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open
Поделиться
28 января на теннисном корте в финальной игре встретятся третий номер посева, третья ракетка мира российский теннисист Дмитрий Медведев и четвёртый номер посева, победитель 11 турниров АТР Янник Синнер из Италии. Матч пройдёт в рамках Открытого чемпионата Австралии в австралийском Мельбурне на «Род Лэйвер Арене» в 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Australian Open — 2024.
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Напомним, у теннисистов было девять личных встреч, где шесть раз выигрывал Медведев. Трижды победа оставалась за Синнером. Ни в одну из встреч теннисисты не играли все пять сетов, однако в ходе турнира Медведев три раза проводил пятисетовики из-за упорной борьбы на корте.
Комментарии
- 28 января 2024
-
08:22
-
08:12
-
08:00
-
04:40
-
01:25
-
00:43
- 27 января 2024
-
22:57
-
22:50
-
22:34
-
21:04
-
19:56
-
19:39
-
19:23
-
19:03
-
18:49
-
18:42
-
18:09
-
18:07
-
17:51
-
17:49
-
17:41
-
17:31
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:07
-
16:56
-
16:48
-
16:02
-
15:53
-
15:49
-
15:36
-
15:27
-
15:23
Партнерский контент