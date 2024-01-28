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Медведев — Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open

Медведев — Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open
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28 января на теннисном корте в финальной игре встретятся третий номер посева, третья ракетка мира российский теннисист Дмитрий Медведев и четвёртый номер посева, победитель 11 турниров АТР Янник Синнер из Италии. Матч пройдёт в рамках Открытого чемпионата Австралии в австралийском Мельбурне на «Род Лэйвер Арене» в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Australian Open — 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, у теннисистов было девять личных встреч, где шесть раз выигрывал Медведев. Трижды победа оставалась за Синнером. Ни в одну из встреч теннисисты не играли все пять сетов, однако в ходе турнира Медведев три раза проводил пятисетовики из-за упорной борьбы на корте.

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