Медведев — Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open

28 января на теннисном корте в финальной игре встретятся третий номер посева, третья ракетка мира российский теннисист Дмитрий Медведев и четвёртый номер посева, победитель 11 турниров АТР Янник Синнер из Италии. Матч пройдёт в рамках Открытого чемпионата Австралии в австралийском Мельбурне на «Род Лэйвер Арене» в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Australian Open — 2024.

Напомним, у теннисистов было девять личных встреч, где шесть раз выигрывал Медведев. Трижды победа оставалась за Синнером. Ни в одну из встреч теннисисты не играли все пять сетов, однако в ходе турнира Медведев три раза проводил пятисетовики из-за упорной борьбы на корте.