Аккаунт Australian Open опубликовал фото Арины Соболенко в белом платье с кубком в руках

Вчера, 27 января, белорусская теннисистка и экс первая ракетка мира Арина Соболенко защитила свой титул на турнире Australian Open — 2024, обыграв победительницу двух турниров WTA китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2. Официальный аккаунт турнира поделился фотографиями спортсменки. Соболенко расположилась в белом платье на природе с кубком Australian Open.

Фото: Аккаунт Australian Open

Фото: Аккаунт Australian Open

Напомним, в прошлый раз Соболенко обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. В этот раз Рыбакина добралась только до второго круга турнира, где проиграла российской теннисистке Анне Блинковой.

Сегодня, 28 января состоится финал Открытого чемпионата Австралии среди мужчин. В решающем матче представитель России Даниил Медведев сразится с итальянцем Янником Синнером, обыгравшим в полуфинале Новака Джоковича.