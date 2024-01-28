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Аккаунт Australian Open опубликовал фото Арины Соболенко в белом платье с кубком в руках

Аккаунт Australian Open опубликовал фото Арины Соболенко в белом платье с кубком в руках
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Вчера, 27 января, белорусская теннисистка и экс первая ракетка мира Арина Соболенко защитила свой титул на турнире Australian Open — 2024, обыграв победительницу двух турниров WTA китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2. Официальный аккаунт турнира поделился фотографиями спортсменки. Соболенко расположилась в белом платье на природе с кубком Australian Open.

Фото: Аккаунт Australian Open

Фото: Аккаунт Australian Open

Напомним, в прошлый раз Соболенко обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. В этот раз Рыбакина добралась только до второго круга турнира, где проиграла российской теннисистке Анне Блинковой.

Сегодня, 28 января состоится финал Открытого чемпионата Австралии среди мужчин. В решающем матче представитель России Даниил Медведев сразится с итальянцем Янником Синнером, обыгравшим в полуфинале Новака Джоковича.

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