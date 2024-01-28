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Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин уверенно выиграл 1-й сет финала Australian Open

Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин уверенно выиграл 1-й сет финала Australian Open
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Завершился первый сет мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором за титул победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) борется с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4). Стартовый сет со счётом 6:3 взял Медведев.

По ходу партии (она длилась 36 минут) Медведеву удалось дважды реализовать брейк-пойнты (из пяти попыток). Нельзя не отметить, что до встречи с Медведевым Синнер на Australian Open проиграл лишь два гейма на своей подаче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		3
6 		5
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.

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