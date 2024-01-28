Медведев бьётся за титул на Australian Open! Но чем ему ответит Синнер? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье в одиночном финале мужчины разыграют на Арене Рода Лэйвера главный трофей. До этой стадии соревнований добрались двукратный финалист турнира (2021, 2022) – россиянин Даниил Медведев, а также новичок решающих матчей на ТБШ 22-летний Янник Синнер. Это будет 10-я по счёту встреча соперников – первые шесть остались за Медведевым, включая финалы Роттердама и Майами-2023. А вот три последних поединка были уже на счету итальянца – финалы Пекина, Вены и полуфинал ATP Finals – 2023. Как будет на этот раз? Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.
Небольшая подборка цифр перед финалом Даниил Медведев — Янник Синнер.
Опрос: кто победит?
Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в мужском финале и сколько на это потребуется сетов.
Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и какие суммы получат игроки, вышедшие на финишную прямую.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АО
Фото: «Чемпионат»
Расписание воскресенья
Расписание заключительного дня соревнований предельно простое. Главное — это мужской финал.