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Даниил Медведев, Янник Синнер: онлайн-трансляция финала Australian Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Медведев бьётся за титул на Australian Open! Но чем ему ответит Синнер? LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
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Первый в сезоне «Шлем» завершается в воскресенье. И в мужском финале сражается россиянин. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье в одиночном финале мужчины разыграют на Арене Рода Лэйвера главный трофей. До этой стадии соревнований добрались двукратный финалист турнира (2021, 2022) – россиянин Даниил Медведев, а также новичок решающих матчей на ТБШ 22-летний Янник Синнер. Это будет 10-я по счёту встреча соперников – первые шесть остались за Медведевым, включая финалы Роттердама и Майами-2023. А вот три последних поединка были уже на счету итальянца – финалы Пекина, Вены и полуфинал ATP Finals – 2023. Как будет на этот раз? Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Опрос: кто победит? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Небольшая подборка цифр перед финалом Даниил Медведев — Янник Синнер.

08:13 Даниил Сальников

Опрос: кто победит?

Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в мужском финале и сколько на это потребуется сетов.

08:05 Даниил Сальников

Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и какие суммы получат игроки, вышедшие на финишную прямую.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

Фото: «Чемпионат»

08:03 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Расписание заключительного дня соревнований предельно простое. Главное — это мужской финал.

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