Первый в сезоне «Шлем» завершается в воскресенье. И в мужском финале сражается россиянин. Все подробности — в трансляции.

Медведев бьётся за титул на Australian Open! Но чем ему ответит Синнер? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье в одиночном финале мужчины разыграют на Арене Рода Лэйвера главный трофей. До этой стадии соревнований добрались двукратный финалист турнира (2021, 2022) – россиянин Даниил Медведев, а также новичок решающих матчей на ТБШ 22-летний Янник Синнер. Это будет 10-я по счёту встреча соперников – первые шесть остались за Медведевым, включая финалы Роттердама и Майами-2023. А вот три последних поединка были уже на счету итальянца – финалы Пекина, Вены и полуфинал ATP Finals – 2023. Как будет на этот раз? Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.