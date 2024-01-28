Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин повёл 2:0 по сетам в финале Australian Open
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Завершился второй сет мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) борется за титул с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4). Вторая партия, как и первая (6:3), осталась за Медведевым. Даниил выиграл её со счётом 6:3.
При этом важно отметить, что сет продлился дольше на 12 минут и Медведев один раз проиграл гейм на своей подаче (при счёте 5:2 в свою пользу).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|
|6
|1
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.
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