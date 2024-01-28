Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин повёл 2:0 по сетам в финале Australian Open

Завершился второй сет мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором победитель US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) борется за титул с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4). Вторая партия, как и первая (6:3), осталась за Медведевым. Даниил выиграл её со счётом 6:3.

При этом важно отметить, что сет продлился дольше на 12 минут и Медведев один раз проиграл гейм на своей подаче (при счёте 5:2 в свою пользу).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.