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Кэхилл дал совет Синнеру перед тем, как Янник впервые выиграл гейм на подаче Медведева

Кэхилл дал совет Синнеру перед тем, как Янник впервые выиграл гейм на подаче Медведева
Аудио-версия:
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Стало известно, какой совет от тренера помог четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру реализовать первый брейк-пойнт в матче с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

При счёте 1:5 во втором сете в эфир попал момент, как один из тренеров Синнера Даррен Кэхилл говорит Яннику следующее: «Оставайся агрессивным, приятель! Отбери у него сетку». После этого итальянец впервые в этом матче выиграл гейм на подаче Медведева, однако сет всё равно остался за россиянином (6:3).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 2
6 		6 1
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.

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