Кэхилл дал совет Синнеру перед тем, как Янник впервые выиграл гейм на подаче Медведева

Стало известно, какой совет от тренера помог четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру реализовать первый брейк-пойнт в матче с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

При счёте 1:5 во втором сете в эфир попал момент, как один из тренеров Синнера Даррен Кэхилл говорит Яннику следующее: «Оставайся агрессивным, приятель! Отбери у него сетку». После этого итальянец впервые в этом матче выиграл гейм на подаче Медведева, однако сет всё равно остался за россиянином (6:3).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.