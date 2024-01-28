Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут из-за мозолей в финале Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в четвёртом сете матча с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Даниил натёр ногу, он вызвал медиков на корт, чтобы они затейпировали ему мозоль.

Фото: Eurosport

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. В данный момент счёт поединка 2:1 по сетам в пользу Медведева (6:3, 6:3, 4:6, 1:2).

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.