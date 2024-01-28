Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут из-за мозолей в финале Australian Open
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в четвёртом сете матча с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.
Даниил натёр ногу, он вызвал медиков на корт, чтобы они затейпировали ему мозоль.
Фото: Eurosport
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. В данный момент счёт поединка 2:1 по сетам в пользу Медведева (6:3, 6:3, 4:6, 1:2).
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|4
|
|6
|4
|3
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.
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