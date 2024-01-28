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Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут из-за мозолей в финале Australian Open

Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут из-за мозолей в финале Australian Open
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в четвёртом сете матча с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Даниил натёр ногу, он вызвал медиков на корт, чтобы они затейпировали ему мозоль.

Фото: Eurosport

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. В данный момент счёт поединка 2:1 по сетам в пользу Медведева (6:3, 6:3, 4:6, 1:2).

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 4
6 		6 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.

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