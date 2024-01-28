Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»
Поделиться
В эти минуты в Мельбурне проходит решающий матч мужской сетки Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с четвёртым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.
На данный момент в матче идёт пятый сет.
Таким образом, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема».
Это уже третий пятисетовый матч россиянина на нынешнем австралийском мэйджоре. Ранее он провёл аналогичные матчи с финном Эмилем Руусувуори и поляком Хубертом Хуркачем.
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|6
|
|6
|4
|4
|3
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее рекорд принадлежал испанцу Карлосу Алькарасу, который на US Open — 2022 в общей сложности провёл чуть менее 24 часов.
Комментарии
- 28 января 2024
-
15:31
-
15:21
-
15:21
-
15:05
-
14:54
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
13:58
-
13:44
-
13:22
-
13:21
-
13:13
-
12:58
-
12:38
-
12:23
-
12:16
-
11:56
-
11:50
-
11:42
-
11:23
-
11:11
-
10:57
-
10:48
-
10:46
-
09:42
-
09:14
-
08:22
-
08:12
-
08:00
-
04:40
-
01:25
-
00:43
- 27 января 2024
-
22:57
-
22:50
Партнерский контент