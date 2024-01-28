Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»

В эти минуты в Мельбурне проходит решающий матч мужской сетки Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с четвёртым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

На данный момент в матче идёт пятый сет.

Таким образом, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема».

Это уже третий пятисетовый матч россиянина на нынешнем австралийском мэйджоре. Ранее он провёл аналогичные матчи с финном Эмилем Руусувуори и поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее рекорд принадлежал испанцу Карлосу Алькарасу, который на US Open — 2022 в общей сложности провёл чуть менее 24 часов.