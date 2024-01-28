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Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»

Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»
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В эти минуты в Мельбурне проходит решающий матч мужской сетки Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с четвёртым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

На данный момент в матче идёт пятый сет.

Таким образом, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема».

Это уже третий пятисетовый матч россиянина на нынешнем австралийском мэйджоре. Ранее он провёл аналогичные матчи с финном Эмилем Руусувуори и поляком Хубертом Хуркачем.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее рекорд принадлежал испанцу Карлосу Алькарасу, который на US Open — 2022 в общей сложности провёл чуть менее 24 часов.

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