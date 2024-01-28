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Даниил Медведев обновил рекорд по числу сыгранных сетов на одном турнире «Большого шлема»

Даниил Медведев обновил рекорд по числу сыгранных сетов на одном турнире «Большого шлема»
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит 31-й сет на Australian Open – 2024. Это новый рекорд турниров «Большого шлема» в Открытой эре.

Напомним, в данный момент Медведев (3) борется за титул с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером (4).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Даниил вёл в данной встрече со счётом 2:0 по сетам, но упустил преимущество, Синнер перевёл матч в пятый сет. Из 16 прошедших в карьере поединков в пяти сетах он выиграл семь и проиграл девять.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.

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