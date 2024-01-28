Даниил Медведев обновил рекорд по числу сыгранных сетов на одном турнире «Большого шлема»

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит 31-й сет на Australian Open – 2024. Это новый рекорд турниров «Большого шлема» в Открытой эре.
Напомним, в данный момент Медведев (3) борется за титул с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером (4).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Даниил вёл в данной встрече со счётом 2:0 по сетам, но упустил преимущество, Синнер перевёл матч в пятый сет. Из 16 прошедших в карьере поединков в пяти сетах он выиграл семь и проиграл девять.
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Отметим, что по личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 6-3. При этом последние три встречи подряд выиграл именно Синнер.
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