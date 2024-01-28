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Синнер — первый с 1976 года итальянец, победивший на мужском турнире «Большого шлема»

Синнер — первый с 1976 года итальянец, победивший на мужском турнире «Большого шлема»
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В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в пяти сетах над третьим номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Таким образом, Синнер стал первым итальянцем, сумевшим одержать победу на мужском мэйджоре после того, как в 1976 году Адриано Панатта сделал это на «Ролан Гаррос».

По ходу турнира Синнер отдал своим соперникам лишь три сета, а в финале уступал Медведеву 0:2, однако нашёл в себе силы на чемпионский камбэк. Напомним, в полуфинале итальянец в четырёх сетах одолел легендарного Новака Джоковича.

Отметим, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open. Россиянин также проиграл финал в 2021 и 2022 году.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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