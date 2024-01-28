Кафельников назвал причину поражения Медведева в финале Australian Open

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал причину поражения россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open от итальянца Янника Синнера.

«Как мне показалось, катастрофический гейм был при счёте 5:1 во второй партии, когда Медведев отдал свою подачу Синнеру. Я сидел и ждал, что это сыграет на руку Яннику. После этого гейма он почувствовал, что может брать подачу Медведева. Что и получилось. После этого Синнер начал более чётко играть на приёме, начал гнуть свою политику в розыгрышах. Всё перевернулось. Если бы Медведев за два сета не проиграл свои подачи, то логически бы завершился матч в трёх сетах. А так это повлияло сильно на игру», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру (4). Для Синнера это дебютный титул чемпиона ТБШ.