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Медведев: наверное, лучше проиграть в финале Australian Open, а не раньше

Медведев: наверное, лучше проиграть в финале Australian Open, а не раньше
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Спасибо всем, я чувствовал огромную поддержку от друзей, семьи, фанатов по всему миру. Потрясающие две недели. Всегда больно проигрывать в финале, но, наверное, лучше проиграть в финале, а не раньше. Я всегда хочу победить, проигрывать тяжело, но я горжусь собой и в следующий раз буду ещё больше стараться», — сказал Медведев после матча.

Напомним, Медведев проиграл в титульной встрече Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Даниил получит за выступление на AO-2024 $ 1,1 млн. Нельзя не отметить, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022).

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